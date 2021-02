John David Washington rozpoczyna prace na planie nowego filmu Davida O. Russella 0

Christian Bale, Margot Robbie i John David Washington to gwiazdy nowego filmu Davida O. Russella, które zostały przyłapane przez paparazzich na planie zdjęciowym.

Christian Bale, Margot Robbie i John David Washington to absolutnie współczesna czołówka hollywoodzkich aktorów. Całe to trio pojawi się w najnowszym filmie kręconym przez Davida O. Russella. Aktualnie trwają zdjęcia do produkcji i jak to zwykle bywa do sieci trafiły zdjęcia z planu. Wyżej wymienieni aktorzy znaleźli się na zdjęciach, które obiegły social media.

Na razie nie wiadomo nic o filmie Russella, jednak poniższe zdjęcia mogą nam co nieco zdradzać. Kostiumy sugerują, że film może być dramatem z epoki, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku. Garnitury i czapki emanują ciężkim klimatem z czasów prohibicji, choć oczywiście bohaterowie mogą po prostu być w drodze na bal przebierańców. Zresztą oceńcie sami.

Oficjalny zarys fabuły cały czas trzymany jest w tajemnicy, jednak mówi się, że film opowie o nieprawdopodobnym partnerstwie między lekarzem a prawnikiem. Tytuł roboczy filmu brzmi "Amsterdam". Zdjęcia kręcone są w Kalifornii.

Producentem jest Arnon Milchan z New Regency wraz z Matthew Budmanem i Anthonym Katagasem. New Regency będzie również dystrybuować film w ramach umowy z 20th Century Studios.

Źrodło: MovieWeb