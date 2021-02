Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser widowiska "Godzilla vs. Kong" nakręci remake "Bez twarzy" 0

Adam Wingard, czyli człowiek, który dostarczył światu aktorski Notatnik śmierci oraz ekranowe starcie King Konga z Godzillą, stanie za kamerą remake’u klasycznego thrillera Bez twarzy.

Adam Wingard nie tylko wyreżyseruje nową wersję Bez twarzy, ale również napisze scenariusz we współpracy z Simonem Barrettem. Owy duet ma za sobą kilka lat wspólnej pracy – panowie przygotowali razem scenariusze do takich filmów, jak Naprawdę straszna śmierć, Blair Witch i przede wszystkim do świetnego Gościa.

Oryginalny thriller z 1997 roku został wyreżyserowany przez Johna Woo, a w głównych rolach pojawili się Nicolas Cage oraz John Travolta. Aby wykryć kolejną zbrodnię przygotowaną przez Castora Troya, agent FBI musi wykorzystać najnowsze osiągnięcie amerykańskiej chirurgii, co pozwoli mu założyć twarz swojego największego przeciwnika. Żeby było zabawniej, ten niezwykły wynalazek działa także w drugą stronę, bo oto Castor Troy zakłada twarz agenta FBI. Sean Archer jako psychodeliczny morderca trafia do więzienia, a Castor Troy wiedzie spokojne życie u boku żony i córki Archera.

Bez twarzy okazało się w 1997 roku sporym sukcesem kasowym. Produkcja zarobiła na całym świecie 245 mln dolarów. Czy remake powtórzy ten sukces?

Źrodło: Variety