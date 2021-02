Scenarzyści ''Krainy Lovecrafta'' pracują już nad 2. sezonem 0

Premiera pierwszego i jak na razie jedynego sezonu serialu HBO Kraina Lovecrafta odbyła się pół roku temu. Do tej pory produkcja ta nie doczekała się oficjalnego odnowienia. Jednak jej twórcy nie próżnują i już pracują nad scenariuszami kontynuacji.

fot. materiały prasowe

Showrunnerka Misha Green oraz scenarzyści serialu pomimo braku oficjalnego odnowienia już planują jakie przygody spotkają naszych bohaterów w drugim sezonie. Nadzieję na powrót produkcji wyraża także Casey Bloys, szef HBO.

Misha pracuje obecnie z małym zespołem scenarzystów. Na pierwszy sezon miała książkę, teraz ona i scenarzyści muszą wyjść poza nią i poświęcić trochę czasu na wymyślenie historii i odpowiedniego kontynuowania podróży naszych bohaterów. Wszyscy chcemy mieć pewność, że ma w zanadrzu odpowiednią historię do opowiedzenia. Jestem pełen nadziei, podobnie jak Misha, więc dajemy im czas na pracę. powiedział Bloys

Fabuła serialu opiera się na powieści Matta Ruffa z 2016 roku. Przenosimy się do lat 50 XX wieku. Główny bohater to Atticus Freeman, który wraz z wujem George’m i swoją przyjaciółką Letitią wyrusza w podróż, której celem jest odnalezienie jego ojca. Atticus to wielki fan science fiction walczący z rasizmem. Podczas swojej wyprawy on i jego towarzysze będą musieli zmierzyć się nie tylko z nietolerancja rasową, ale i z przerażającymi potworami rodem z powieści H.P. Lovecrafta.

Chcielibyście, aby powstał drugi sezon tego serialu?

Źrodło: deadline