Rozpoczęły się zdjęcia do finałowego sezonu drugiego spin-offa ''The Walking Dead'' 0

W październiku ubiegłego roku na kanale AMC zadebiutował drugi spin-off niezwykle popularnej postapokaliptycznej serii The Walking Dead. Produkcja ta nosi podtytuł Nowy świat i zamknąć ma się w dwóch sezonach. Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do finałowej serii.

Informację o tym podano na oficjalnym profilu serialu na Instagramie. Zdjęcia do spin-offa rozpoczęły się na kilka dni po tym, jak poinformowano o wejściu na plan ekipy odpowiedzialnej za finałowy sezon serialu matki – The Walking Dead.

Nowy projekt należący do uniwersum opowiada nam historię pierwszego pokolenia jakiemu przyszło dorosnąć w całkowicie nowej dla niego rzeczywistości. Dla nich koniec świata jest początkiem. Zobaczymy jak wpływa na nich nowy świat w jakim przyszło im dorosnąć i żyć. Jedni stają się bohaterami, a inni złoczyńcami. Wiadome jest to, że nie pozostanie nikt na kogo zachowanie nie wpłyną hordy spacerujących po ulicach żądnych mięsa truposzy.

Za serial The Walking Dead: Nowy świat odpowiada Matt Negrete. Jest to druga produkcja rozgrywająca się w świecie opanowanym przez zombie będąca odnogą serialu matki. Pierwszym spin-offem, który doczekał się już sześciu sezonów jest Fear the Walking Dead.

Źrodło: ComingSoon