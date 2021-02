"WandaVision" to obecnie najpopularniejszy serial telewizyjny na świecie 0

Serial WandaVision dostępny na Disney + właśnie stał się najpopularniejszym serialem telewizyjnym na świecie. Produkcja z udziałem Elizabeth Olsen i Paula Bettany'ego zadebiutowała w sieci 15 stycznia.

Hitowa seria Marvel Studios odnotowuje wzrost oglądalności z każdym kolejnym odcinkiem, stając się teraz najpopularniejszym serialem telewizyjnym na świecie zaledwie cztery tygodnie po premierze. Informacje te są określane na podstawie danych zebranych przez Parrot Analytics, czyli pomiaru uwagi odbiorców, który analizuje media społecznościowe, oceny fanów i informacje o piractwie.

Pierwszy epizod WandaVision oscylował między 7 do 35 miejsc na świecie, jednak z każdym kolejny odcinkiem serial zaczął zbliżać się do nr 1. Kiedy 5 lutego zadebiutował odcinek piąty, serial oficjalnie przewyższył wszystkie inne i osiągnął najwyższe miejsce na podium. Część tego sukcesu przypisuje się strategii publikowania odcinków co tydzień, a nie całego sezonu naraz. Ponieważ Mandalorian stawał się coraz bardziej popularny z każdym kolejnym epizodem, taktyka Disneya polegająca na wykorzystaniu tej samej praktyki dla WandaVision okazała się opłacalna. Gdyby serial został udostępniony fanom do objadania się w ciągu jednego dnia, jego popularność mogłaby początkowo wzrosnąć tylko po to, by szybko zmaleć.

Wanda Maximoff aka Scarlet Witch i Vision to dwie istoty posiadające nadprzyrodzone moce, które prowadzą wyidealizowane życie na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że wszystko nie jest takie, jakim się wydaje. Akcja rozgrywa się w latach 50 ubiegłego wieku, a seria łączy styl klasycznego sitcomu z kinowym rozmachem Marvela. W rolach głównych Elizabeth Olsen i Paul Bettany.

