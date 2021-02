Czy poznaliśmy przeciwnika Spider-Manów w kontynuacji "Uniwersum"? 0

Skomplikowana koncepcja multiwersum to motor napędowy filmu animowanego Spider-Man: Uniwersum. W takim wypadku przydałby się równie skomplikowany przeciwnik dla… Spider-Manów. Kim on może być?

Według najnowszych doniesień, przeciwnikiem Człowieka Pająka miałby być koleś znany pod pseudonimem The Spot. Co prawda nie należy on do najbardziej znanych rywali Spider-Mana (a także Daredevila), ale posiada zdolności, które w idealny sposób mogłyby się wpasować do świata kreowanego przez twórców filmu animowanego Spider-Man: Uniwersum.

The Spot ma możliwości uzyskiwania dostępu i manipulowania portalami w dowolnej przestrzeni, których używa do transportu siebie lub dowolnej części swojego ciała. W komiksach wyglądało to po prostu, jak czarna plama, która przepuszczała np. ciosy przeciwnika. Musicie przyznać, że The Spot nadawałby się w sposób perfekcyjny do sequela.

Na razie owe doniesienia nie zostały potrwierdzone ani przez twórców filmu, ani przez Sony Pictures. Co sądzicie o pomyśle wprowadzenia do animowanego uniwersum akurat tego czarnego charakteru?

Produkcja animowanego widowiska Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 rozpoczęła się latem ubiegłego roku. Film ma trafić do kin 7 października 2022 roku.

Źrodło: Murphy's Multiverse