Reżyser serii ''[Rec]'' prezentuje złodziejski thriller ''The Vault'' 0

Jaume Balagueró, hiszpański reżyser i scenarzysta, który dał się szerokiemu światu poznać za sprawą doskonałej serii horrorów [Rec] powraca z nową produkcją. To thriller zatytułowany The Vault. Zapraszamy do zapoznania się z jego pierwszą zapowiedzią.

fot. materiały prasowe

Thriller ten opowie nam o pewnym zuchwałym napadzie. Jego akcja toczy się w Hiszpanii. Główni bohaterowie to mistrz w złodziejskim fachu i młody, genialny i bardzo ambitny student zajmujący się inżynierią. Doświadczony złodziej wciąga go w swój zuchwały plan kradzieży bezcennego skarbu Sir Francisa Drake’a znajdującego się w ukrytej przed światem fortecy położonej pod Hiszpańskim Bankiem. Plan napadu zgrywa się z sportowymi rozgrywkami, dzięki czemu cały kraj jest dość mocno rozproszony, a ekipa ma możliwość niezauważonego wtargnięcia i zdobycia tego po co przyszli. Muszą się jednak bardzo śpieszyć, bo nadciągają siły bezpieczeństwa…

Balagueró stanął za kamera The Vault. Do swojego najnowszego dzieła zatrudnił m.in. Freddie'go Highmore, Famke Janssena, Liama Cunninghama oraz Astrid Berges-Frisbey.

Produkcja ta wydaje się opierać na klasycznej konstrukcji widzianej już w dziesiątkach filmów. Jednak każdy film o napadzie ma w sobie coś nowego, elektryzującego, a wizja ukazana przez tak interesującego filmowca jakim jest Belagueró może wnieść do tego filmu coś nowego i nieoczekiwanego.

Premiera The Vault odbędzie się 26 marca 2021 roku. W ten dzień film zadebiutuje w wybranych kinach oraz na VOD.

Źrodło: slashfilm