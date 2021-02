Romantyczne, ironicznie, azjatycko - VOD.MDAG.PL 0

Dla fanów ironii, dla romantycznych kochanków albo dla wielbicieli podróży i poznawania innych kultur. Specjalnie dla poszukujących tego w kinie dokumentalnym DOCS AGAINST przygotowało trzy różne pomysły na spędzenie filmowych Walentynek. Oto, jakie filmy możecie znaleźć na ich platformie w nadchodzący weekend zakochanych:

OPCJA IRONICZNA: Walentynki z Seidlem

Nierozważnie i nieromantycznie warto odwiedzić dwa wyjątkowe filmy naczelnego austriackiego skandalisty – Ulricha Seidla! Zaprezentujemy: Raj: miłość oraz W piwnicy. Oba filmy pokazują miłość i seks jako skrajne doświadczenia, które mają więcej wspólnego z pieniędzmi i władzą niż romantycznym zauroczeniem (chociaż te motyw w nietypowy sposób też się w nich pojawia). Świętujcie posyłając wszystkim fanom komedii romantycznych ironiczny uśmiech!

OPCJA ROMANTYCZNA: Oko na Julię

Współczesna wersja Romea i Julii, opowieść miłosna, w której ogromną rolę odgrywa technologia! Oko na Julię to love story widziane z perspektywy… drona, w reżyserii Kima Nguyena, autora nominowanego do Oscara filmu Wiedźma wojny. Zaawansowana technologia zbliża do siebie ludzi oddalonych o tysiące kilometrów, którzy w innych okolicznościach mogliby się nigdy nie spotkać. Hmm, skąd my to znamy?

OPCJA AZJATYCKA

Wybierzcie się w walentynkową podróż do Azji na VOD.MDAG.PL Dwa kraje, dwa zupełnie różne filmy: Nie opuszczaj mnie, czyli wzruszająca historia o starszej parze z Korei Południowej i Idolki z Tokio – o dziewczynach z zespołów pop, które dla nastolatek są wzorem, a dla mężczyzn w średnim wieku… fetyszem!

Naprawdę, da się uniknąć tego dnia, jeżeli świętujemy omyłkowych wyborów, powtarzalnych i poznać coś nowego. :)