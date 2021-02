"Fantastyczne zwierzęta 3" i czego w nich prawdopodobnie nie zobaczymy. 0

Katherine Waterston, jedna z głównych aktorek występujących w ostatnich dwóch filmach świata magii i czarodziejstwa, zdradziła przypadkowo w wywiadzie pewien drobny aspekt dotyczący jej postaci i Gellerta Grindelwalda, granego przez Madsa Mikkelsena, którego nie będzie w trzeciej odsłonie Fantastycznych Zwierząt.

A o to słowa jakimi podzieliła się wywiadzie aktorka :

Wiesz, spotkałam Madsa w tym roku w Wenecji po raz pierwszy i spędziliśmy razem trochę czasu. Tak, jest cudowny. Ale to było zanim został obsadzony i nie mamy żadnej wspólnej sceny w filmie, więc niestety nie wiem, jak się z nim pracuje, ale może kiedyś pojawi się taka możliwość.

Czy to znaczy, że Tina Goldstein grana przez Katherine Waterston nie spotka się z Grindelwaldem w filmie ? Wszystko na to wskazuje. Jest to zaskakująca informacja, biorąc pod uwagę jak zakończyły się Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda.

Data premiery filmu jest wyznaczona na 15 lipca 2022 roku. Czy do tego czasu uda się nam dowiedzieć jeszcze o jakiś plotkach zza kurtyny ? Znając szczelność tamy Hollywood na pewno nie.

Źrodło: Movieweb