"Zack Snyder's Justice League" - dzieje się w zwiastunie reżyserskiej wersji Zacka Snydera! 0

HBO Max i Warner Bros. Pictures zaprezentowały wyczekiwany zwiastun widowiska Zack Snyder's Justice League. No i trzeba przyznać, że dzieje się w nim sporo. Zobaczcie sami!

Zdeterminowany, by ostateczne poświęcenie Supermana nie poszło na marne, Bruce Wayne łączy siły z Dianą Prince, planując rekrutację zespołu metaludzi do ochrony świata przed zbliżającą się katastrofą. Zadanie okazuje się trudniejsze niż wyobrażał sobie Bruce, ponieważ każdy z rekrutów musi zmierzyć się z demonami swojej własnej przeszłości, aby pokonać to, co ich powstrzymuje i nie pozwala się połączyć w jedną, bezprecedensową ligę bohaterów. Niestety tylko zjednoczeni Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller) mogą uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem i Darkseidem.

Premiera 18 marca 2021 roku na HBO Max.