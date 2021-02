Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Świetne wyniki Disney+ - ilu subskrybentów ma platforma streamingowa? 1

Jak radzi sobie Disney+ w walce o klienta z innymi potentatami streamingowymi? Wyniki ogłoszone przez Walt Disney Company są naprawdę obiecujące.

Z informacji, które podał Walt Disney wynika, że platforma streamingowa przekroczyła 94,9 miliona subskrybentów. Firma podała tę liczbę w raporcie wyników za kwartał grudniowy. Akcje firmy wzrosły o około 2% po ogłoszeniu owej nowiny.

Wyniki są naprawdę znakomite. Disney+ przekroczył początkowy cel firmy w zakresie liczby abonentów wynoszący od 60 do 90 mln subskrybentów… do 2024 roku. Z tego też powodu przeprowadzono nowe prognozy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wówczas spodziewana liczba klientów Disney+ w 2024 roku będzie wynosiła od 230 do 260 mln.

Disney+ w zastraszającym tempie rośnie w siłę. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku liczba subskrybentów platformy streamingowej wynosiła 26,5 miliona. Z pewnością serwisowi pomogła też pandemia koronawiusa, która zatrzymała sporo ludzi w domach, którzy po prostu zdecydowali się skorzystać z oferty Walta Disneya.

W ofercie platformy pojawiają się jednak coraz to ciekawsze propozycje. Dwoma największymi hitami Disney+ są na ten moment serial osadzony w uniwersum "Gwiezdnych wojen", czyli Mandalorian oraz serialowa superproducja od Marvel Studios, czyli WandaVision.

