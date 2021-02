Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser widowiska "Pacific Rim: Rebelia" miał pomysł na crossover z Godzillą i Kongiem 0

Filmy z serii "Pacific Rim" nie były ogromnymi sukcesami kasowymi na świecie, ale zdobyły rzeszę wiernych fanów. Ostatnio buchnęła nawet informacja o serialu animowanym osadzonym w tym uniwersum, którym zajmuje się Netflix. Wcześniej reżyser superprodukcji Pacific Rim: Rebelia miał pewien ambitny plan. Jaki?

Steven S. DeKnight, czyli człowiek odpowiadający za nakręcenie Pacific Rim: Rebelia, miał ambitny plan, aby dołączyć trzecią odsłonę cyklu to uniwersum znanego, jako MonsterVerse. Przypomnijmy, że należą do niego takie widowiska, jak Kong: Wyspa Czaszki czy Godzilla vs. Kong. Zobaczenie wielkich mechanicznych robotów walczących z wymienionymi stworami byłoby czymś naprawdę interesującym.

Oczywiście taki crossover nie był czymś na co studio się zgodziło, nawet na wczesnym etapie. Sam Steven S. DeKnight zaznaczył, że był to tylko i wyłącznie pomysł, który w przyszłości mógł przerodzić się w coś większego.

W obecnych czasach, gdzie wielkie hollywoodzkie widowiska coraz częściej trafiają na platformy streamingowej – tak będzie chociażby ze wspomnianym filmem Godzilla vs. Kong – coraz trudniej wierzyć w to, że wytwórnie będą wykładały ogromne pieniądze na niepewne pod względem finansowym projekty.

A Wy co sądzicie o pomyśle DeKnighta?

Źrodło: ComicBookMovie