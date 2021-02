Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Bong Joon-ho skończył pisać scenariusz swojego nowego filmu 0

Po tym, jak Parasite w reżyserii Bong Joon-ho zdeklasował konkurencję na zeszłorocznej gali Oscarów, nazwisko filmowca z miejsca stało się jeszcze bardziej rozpoznawalne. Coraz więcej ludzi interesuje się nowymi projektami Koreańczyka.

Jakiś czas temu Bong mówił, że ma w głowie pomysł na dwie kontynuacje Parasite. Na razie temat ucichł, ale nie oznacza to, że koreański filmowiec nie pracuje nad kolejnymi produkcjami. Koreańczyk jednocześnie zajęty był pisaniem dwóch scenariuszy: pierwszy to horror akcji w języku koreańskim, którego akcja rozgrywa się w Seulu. Drugi z projektów to anglojęzyczny dramat, którego akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Bong Joon-ho potwierdził, że jest już w połowie drogi, ponieważ jeden z owych filmów został napisany. Niestety pochodzący z Korei Południowej reżyser nie zdradził, o który projekt chodzi. Z tych krótkich opisów, które kilka miesięcy temu postanowił zdradzić nie wynika, aby były to kontynuacje Parasite, ale mogą one poruszać podobne wątki i problemy, jak oscarowy champion.

Mam wrażenie, że dzielę mózg na pół, na lewą i na prawą stronę, pisząc te dwa scenariusze – mówił reżyser. A czy Wy czekacie na kolejne projekty Koreańczyka?

