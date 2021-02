Tom Holland, który gra główną rolę w filmie Uncharted, gdzie wciela się w postać Nathana Drake’a, użył bardzo odważnego porównania w kontekście nadchodzącej adaptacji gry wideo.

Na pewno jest to ciekawa sprawa, tym bardziej, że swego czasu Tom Holland wyrażał zainteresowanie postacią Jamesa Bonda. Aktor wyjawił, że kręcenie wielu scen akcji, które ujrzymy w Uncharted, były dla niego trudniejsze niż te, które przyszło mu robić na planie Spider-Mana.