Viggo Mortensen byłby szczęśliwy, gdyby mógł wrócić do wszechświata Władcy Pierścieni.

Tak, czemu nie? Tolkien, to wszechświat. Jest tak wiele możliwości. Podstawą jego opowieści jest celtycka mitologia i historia oraz nordycka mitologia, historia i języki. To fascynujące. Jest nieskończona ilość rzeczy, których możesz się nauczyć i bawić się dobrze dostosowując się do dużego lub małego ekranu. wyjawił Viggo Mortensen

Podczas gdy wiele projektów opartych na dziełach Tolkiena jest obecnie w toku, od komiksów po gry wideo, najbardziej znanym jest nadchodzący serial streamingowy Amazon Studios oparty na starożytnej historii Śródziemia. Ze streszczenia serii wiemy, że opowie o wydarzeniach z pierwszego przejęcia władzy przez Saurona, zjednoczenia ludzi i elfów w celu pokonania go oraz zdobycia Jedynego Pierścienia Mocy przez Isildura.

Wszystkie te wydarzenia mają miejsce na wieki przed pojawieniem się Aragorna. Jest więc mało prawdopodobne, aby Viggo Mortensen został zaproszony do wzięcia udziału w projekcie. Ale aktor wciąż nie może się doczekać oglądania serialu, choć przyznał, że niewiele wie o jego szczegółach, poza tym, że podziwia reżysera J.A. Bayona.