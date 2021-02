Zapowiedź nowego komediowego serialu Polsatu pt. "Kowalscy kontra Kowalscy" 0

Polsat udostępnił zwiastun swojej najnowszej produkcji zatytułowanej Kowalscy kontra Kowalscy. Serial opowiada historię dwóch rodzin, których losy połączyła pomyłka sprzed siedemnastu lat. W obsadzie m.in. Piotr Adamczyk i Wojciech Mecwaldowski.

Serial opowiada o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli wszystko – od wykształcenia, statusu społecznego i finansowego, po styl życia. Siedemnaście lat temu w szpitalu dochodzi do pomyłki, w skutek której w rodzinie bogaczy wychowuje się syn ubogich Kowalskich i na odwrót – do biednych trafia dziecko bogatych. Gdy prawda wyjdzie na jaw, ponownie dojdzie do zamiany, co będzie owocowało w mnóstwo przezabawnych sytuacji dla obu rodzin.

W rolach głównych wystąpią Piotr Adamczyk, Wojciech Mecwaldowski, Marieta Żukowska, Katarzyna Kwiatkowska i Paweł Wawrzecki. Na ekranie pojawią się także gwiazdy młodego pokolenia: Wiktoria Gąsiewska, Jakub Zdrójkowski, Patryk Cebulski i Martyna Solska.

Premiera serialu Kowalscy kontra Kowalscy już 6 marca. Pierwszy sezon serii liczy dwadzieścia odcinków. Reżyserem i scenarzystą jest Okił Khamidov (Świat według Kiepskich). Serial produkuje Tako Media.

Źrodło: polsat