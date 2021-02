Netflix przedstawia dokument o legendzie rapu znanym jako Notorious B.I.G. 0

Platforma Netflix zaprezentowała zapowiedź najnowszego dokumentu, w którym poznamy życie rapera znanego jako Notorious B.I.G. Dowiemy się jak z przestępczej drogi wspiął się na muzyczne wyżyny i osiągnął tytuł króla rapu.

fot. netflix

Każda legenda ma swój początek. Christopher Wallace, znany pod pseudonimem Notorious B.I.G., w pełni zasłużył sobie na miano ikony hip-hopu za swój niepowtarzalny flow i autobiograficzne teksty. Ten dokument opowiada o życiu rapera, przedstawiając nieznane nagrania zza kulis oraz wywiady z najbliższymi przyjaciółmi i rodziną.

Biggie: I Got a Story to Tell to wnikliwy portret człowieka, którego znamy jako Notorious B.I.G. Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do materiałów, udzielonemu przez rodzinę Wallace’ów, ten film dokumentalny przedstawia ludzi, miejsca i wydarzenia, które ukształtowały największego muzyka hip-hopowego wszech czasów. Niedawno odkryte i nigdy wcześniej niepublikowane nagrania z wczesnych lat kariery i koncertów zabierają widzów za kulisy i pokazują, jak Biggie tworzył swoje klasyczne utwory w studio, a później wykonywał je na scenie. Zaufane osoby z najbliższego otoczenia artysty udzielają intymnych i szczerych wywiadów, w których opowiadają nieznane dotąd publicznie historie z jego życia.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

To będzie pierwszy dokument skupiający się na życiu mojego syna, a nie na okolicznościach jego śmierci. To celebracja tego, kim był i skąd pochodził. Tak chciałby zostać zapamiętanym. powiedziała matka artysty Voletta Wallace

Premiera tego dokumentu już 1 marca 2021 roku.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska