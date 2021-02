''Mission Impossible 8'' nie zostanie nakręcony bezpośrednio po siódemce 0

Panująca pandemia w dalszym ciągu krzyżuje dotychczasowe plany filmowców. Obecnie dobiegają końca zdjęcia do siódmej części popularnej serii akcji Mission Impossible. Zaraz po ich zakończeniu ekipa miała wejść na plan części kolejnej, tak się jednak nie stanie.

fot. materiały prasowe

Część siódma i ósma popularnej serii nie powstaną równocześnie. Studio Paramount Pictures zdecydowało o zmianie swoich dotychczasowych planów. Powodem są nieustannie zmieniające się przez koronawirusa grafiki premier i konflikty w harmonogramie Toma Cruise'a. Na lipiec tego roku zaplanowana jest premiera filmu Top Gun: Maverick i aktor będzie potrzebny do promocji tego widowiska. Tym samym nie mógłby uczestniczyć w zdjęciach do ósmej części Mission Impossible.

Rozpoczęcie zdjęć na planie Mission Impossible 8 studio planuje zaraz po premierze filmu Top Gun: Maverick, o ile oczywiście obecna data 2 lipca zostanie utrzymana.

Jeśli zaś chodzi o siódmą część tej serii akcji to zdjęcia do niej już dobiegają końca i podana data premiery na 19 listopada 2021 roku jest obecnie jak najbardziej możliwa. Christopher McQuarrie, reżyser tego widowiska w swoich mediach społecznościowych opublikował wpis informujący o zakończeniu zdjęć w Abu Dhabi i powrocie do Londynu, gdzie dojdzie do ostatnich poprawek.

Źrodło: deadline, instagram