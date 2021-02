Paramount pracuje nad nową adaptacją słynnego musicalu ''Król i ja'' 0

Studio Paramount Pictures nabyło prawa do popularnego i wielokrotnie nagradzanego Broadwayowskiego musicalu Król i ja. Spektakl ten po raz pierwszy wystawiony został w 1951 roku, a odpowiadają za niego Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II.

fot. materiały prasowe

Paramount nawiązało współpracę z Temple Hill i razem opracują oni nową filmową adaptacją tej sztuki. Nie będzie to jej pierwsze przejście ze sceny na szklany ekran. Już w 1956 roku 20th Century Fox nakręciło film, który odniósł wielki sukces, a w 1999 roku powstał film animowany.

Obecnie projekt ten jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie zatrudniono jeszcze ani reżysera ani scenarzysty. Studio wie jednak w jakim kierunku chce pójść. Nowa wersja tego klasycznego musicalu ma zawierać w sobie różnorodność i odzwierciedlać historyczne i kulturowe zmiany.

Ta Broadwayowska sztuka opiera się na powieści Margaret Landon z 1944 roku noszącej tytuł Anna and the King of Siam. Jej akcja osadzona jest na początku lat 60. XIX wieku w Syjamie (obecnie to Tajlandia) i opowiada prawdziwą historię brytyjskiej nauczycielki Anny Leonowens, która zostaje zatrudniona przez króla Syjamu do nauki królewskich dzieci. Początkowo poglądy nauczycielki i władcy mocno odbiegają od siebie, z czasem jednak oboje zaczynają rozumieć się coraz lepiej.

Źrodło: The Hollywood Reporter