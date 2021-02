Które seriale cieszyły się największą popularnością w styczniu na HBO GO? 0

Platforma HBO Max zaprezentowała listę dziesięciu serialowych tytułów, które cieszyły się największą popularnością wśród polskich subskrybentów w styczniu.

W ciągu ostatnich 10 lat legendarni bohaterowie i antybohaterowie seriali Pamiętniki wampirów i The Originals przyciągnęli zainteresowanie widzów na całym świecie. Nowy serial Wampiry: Dziedzictwo kontynuuje wątki związane z ich rodzinami i miłościami. Bohaterami produkcji jest kolejne posiadające ponadnaturalne zdolności pokolenie, które spotyka się w słynnej szkole – Salvatore School for the Young and Gifted. To właśnie w tym niezwykłym miejscu w dorosłe życie wchodzą 17-letnia córka Klausa Mikaelsona – Hope Mikaelson, córki-bliźniaczki Alarica Salzmanna: Lizzie i Josie Salzman, oraz inne nastolatki, które na przekór własnej naturze pilnie uczą się i doskonalą. Czy młode czarodziejki, wampiry i wilkołaki zostaną bohaterami na miarę własnych marzeń? A może wręcz przeciwnie – podążą mroczną ścieżką zgodnie ze swoją naturą?

Miejsce 9: Teoria wielkiego podrywu

Bohaterami są dwaj geniusze o nieco dziwnych poglądach. Leonard i Sheldon potrafią rozszczepić atom, jednak nie wiedzą, jak postępować z kobietami i nie mają pojęcia o życiowych realiach. Kiedy pewnego dnia w ich mieszkaniu zjawia się piękna dziewczyna, postanawiają porzucić dotychczasowy styl życia i poszerzyć horyzonty.

Miejsce 8: Magicy

W dziwnych okolicznościach Quentin trafia do tajnej szkoły magii Brakebills College i wkrótce przekonuje się, że świat baśni, który zna z książek, jest nie tylko bardzo rzeczywisty, ale też niezwykle niebezpieczny. Julia, przyjaciółka Quentina z lat dziecięcych, niestety nie zostaje przyjęta do Brakebills. Fakt ten jednak nie zraża dziewczyny, która za wszelką cenę pragnie nadal rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności z zakresu magii.

Miejsce 7: Gra o tron

Gra o tron opowiada o krainie, w której lato trwa przez dziesięciolecia, a zima może panować dłużej niż żyje człowiek. Dwie potężne rodziny są uwikłane w śmiertelną grę w której stawką jest panowanie nad Siedmioma Królestwami Westeros. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają czteroma stronami Królestw, a zażarta walka o Żelazny Tron niesie ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje. Głównym wątkiem serialu jest walka o władzę, a bohaterami są królowie i królowe, rycerze i renegaci. Akcja zaczyna się w momencie w którym król Robert Baratheon prosi Lorda Eddarda "Neda" Starka, by pomógł mu rządzić królestwem po podejrzanej śmierci jego najbardziej zaufanego człowieka. W tym samym czasie na wschodzie zaczynają działać poważni konkurenci do tronu – nastoletnia księżniczka Daenerys Targaryen i jej brat Viserys, których rodzina rządziła Królestwem przed laty. Jednocześnie na rubieżach Królestwa na północ od Muru, który chroni Nocna Straż, następują dziwne i niepokojące wydarzenia.

Miejsce 6: Euforia

Zagubieni we współczesnym świecie nastolatkowie, których kolorowy świat na każdym kroku kusi niebezpiecznymi używkami, a od nich już mały krok do wyniszczającego uzależnienia. Serial „Euforia” przedstawia losy kilku zwykłych licealistów, którzy muszą zmagać się życiem w rzeczywistości, gdzie liczy się tylko wygląd, kobiety traktowane są przedmiotowo, a media społecznościowe nadają ton temu, co w danej chwili jest ważne. Główną bohaterką serialu jest siedemnastoletnia Rue. Uzależniona od narkotyków – zagubiona dziewczyna – szuka swojej drogi życiowej oraz tożsamości płciowej. Rue będzie również narratorką całej serii opowiadającej o młodych ludziach, których rodzice mogliby równie dobrze nie istnieć.

Miejsce 5: Mroczne materie

Lyra (Dafne Keen) jest z pozoru zwyczajną dziewczyną. Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Lyra podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. Podczas podróży przez przeróżne światy, bohaterka spotyka zdeterminowanego i odważnego chłopca o imieniu Will (Amir Wilson). Razem spotykają na swojej drodze niezwykłe istoty i poznają niebezpieczne sekrety, a los żywych – jak i umarłych – zdaje się być w ich rękach.

Miejsce 4: Stewardesa

Stewardesa to pełen czarnego humoru serialowy thriller opowiadający o tym, jak całe życie może się wywrócić do góry nogami w ciągu raptem jednej nocy. Produkcja przedstawia historię pewnej stewardesy, która budzi się w niewłaściwym hotelu, niewłaściwym łóżku, z martwym mężczyzną u boku i nie ma bladego pojęcia, co wydarzyło się w nocy.

Miejsce 3: Od nowa

Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem (Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem (Noah Jupe). Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień wywraca się jednak do góry nogami za sprawą gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakujących wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna.

Miejsce 2: 30 srebrników

W serialu 30 srebrników twórcy wprowadzają widza w świat, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje i nikomu nie można zaufać. Produkcja opowiada o tragicznym życiu księdza Vergary (w tej roli Eduard Fernández) – egzorcysty, boksera i byłego skazańca, który zostaje zesłany przez władze kościelne do położonej na odludziu hiszpańskiej wioski. Vergara chce zapomnieć i zostać zapomnianym, niestety jego wrogowie szybko orientują się, gdzie można go znaleźć. Kiedy w okolicy zaczynają dziać się dziwne rzeczy, burmistrz Paco (Miguel Ángel Silvestre) oraz dociekliwa lekarka weterynarii Elena (Megan Montaner) próbują dojść prawdy oraz znaczenia pewnej tajemniczej, starożytnej srebrnej monety, która okazuje się mieć związek ze spiskiem zagrażającym porządkowi świata.

Miejsce 1: Księga czarownic

Diana Bishop (Teresa Palmer) jest niezwykle błyskotliwą wykładowczynią historii na Oxfordzie. Kobieta jest również czarownicą, ale robi, co może, aby zapomnieć o swoim pochodzeniu. Wszystko zmienia się jednak w dniu, w którym wchodzi w posiadanie tajemniczego manuskryptu. Aby rozwikłać związaną z nim zagadkę, historyczka podejmuje współpracę z enigmatycznym genetykiem, Matthew Clairmontem (Matthew Goode). Szybko okazuje się, że i on skrywa mroczną rodzinną tajemnicę, a mianowicie jest wampirem. Ich wspólne poszukiwania sprawiają, że kruchy pokój, który od wieków panuje między czarownicami, wampirami, demonami oraz ludźmi jest zagrożony.

