Coś, Wielka draka w chińskiej dzielnicy czy Ucieczka z Nowego Jorku – te filmy zna chyba każdy kinoman. Przy wszystkich trzech tytułach pracował ten sam duet, czyli John Carpenter i Kurt Russell. Reżyser w trakcie wywiadu dla NME został zapytany czy jest ktoś z kim chciałby pracować w przyszłości.

Jest wiele osób, którymi nie pracowałem. Jennifer Lawrence, ona jest genialną aktorką. Amy Adams, kolejna genialna aktorka. Chciałbym z nimi pracować, ale szanse na to są małe. No, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Bardzo chciałbym znowu popracować z Kurtem Russellem. To byłoby fajne. Kiedyś świetnie się razem bawiliśmy.

stwierdził John Carpenter