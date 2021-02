Evan Peters kandydatem do zagrania syna Ace'a Ventury 0

Ace Ventura to kolejna kultowa postać lat 90., która już niebawem może doczekać się wskrzeszenia. Podobno w Hollywood trwają prace nad nowym filmem.

Na ten moment nie jest jasne czy Jim Carrey będzie gwiazdą nowego filmu, czy raczej czeka nas reboot. Według źródeł, które dostarczyły owe informacje wynika, że głównym bohaterem rebootu miałby być… syn Ace’a Ventury. Co więcej w Hollywood znaleziono już idealnego odtwórcę tej roli. W syna kultowej postaci miałby się wcielić Evan Peters – gwiazda serialu American Horror Story oraz Pietro Maximoff aka Quicksilver z produkcji należących do Kinowego Uniwersum Marvela.

Źródło, które dostarczyło informacje o Petersie i jego ewentualnej roli syna Ace’a Ventury, wydaje się być całkiem rzetelne. Wcześniej informowało ono o pojawieniu się War Machine w serialu The Falcon and the Winter Soldier oraz powrocie Thanosa do MCU (ma to mieć miejsce w widowisku Eternals).

Evan Peters wydaje się być całkiem fajnym i sensownym kandydatem, ale nie co ukrywać. Ace Ventura to Jim Carrey i z pewnością fani doceniliby fakt, gdyby pojawił się on na ekranie nawet na kilka minut. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Źrodło: Giant Freakin Robot