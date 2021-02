Negan na nowym materiale promującym dodatkowe odcinki 10. sezonu ''The Walking Dead'' 0

Stacja AMC w oczekiwaniu na premierę dodatkowych sześciu odcinków 10. sezonu The Walking Dead opublikowała nowy materiał promujący, który drażni nas nieuchronnie zbliżającą się konfrontacją Negana z Maggie.

Światowa premiera dodatkowych odcinków 10. sezonu serialu odbędzie się 1 marca 2021 roku. W tym samym czasie serial będzie można obejrzeć w Polsce na antenie FOX. W nowych odcinkach gościnnie pojawią się między innymi Robert Patrick jako Mays, Hilarie Burton Morgan jako Lucille oraz Okea Eme-Akwari jako Elijah.

W premierowych sześciu odcinkach zobaczymy Ocalałych, którzy próbują podnieść się po zniszczeniach jakich doznali od Szeptaczy. Lata walki dają im się we znaki, ujawniając traumy i odsłaniając ich najbardziej wrażliwe strony. Czy mimo wątpliwości wobec kondycji całej ludzkości, stanu ich społeczności i własnego zdrowia psychicznego, uda im się znaleźć wewnętrzną siłę, żeby przetrwać w grupie i wytrwać w przyjaźni?

Serial AMC The Walking Dead stanowi adaptację komiksu. Jego akcja skupia się na grupie ludzi, którzy starają się przeżyć w postapokaliptycznym świecie opanowaym przez hordy żądnych krwi zombie. Produkcja ta okazała się wielkim sukcesem i do tej pory doczekała się 10 sezonów. Będący aktualnie w produkcji 11. sezon będzie tym finałowym. Serial otrzymał już także dwa spin-offy – Fear the Walking Dead i The Walking Dead: Nowy świat, a to zapewne nie wszystko na co stać filmowców i z pewnością z tego uniwersum wyciągną jeszcze o wiele więcej.

