Kano i Sub-Zero na ruchomych plakatach z "Mortal Kombat" 0

Już 16 kwietnia na HBO Max zadebiutuje wyczekiwana adaptacja gry wideo Mortal Kombat. Z tej okazji w sieci pojawiły się nowe materiały promujące widowisko.

Na początek mamy dla Was dwa ruchome plakaty, na których widnieją kultowi bohaterowie znani z serii gier "Mortal Kombat". Poniżej możecie rzucić okiem na Josha Lawsona, który wciela się w postać Kano oraz Joe Taslima, czyli ekranowego Sub-Zero. Warto również odnotować, że dzisiaj o godzinie 18:00 zadebiutuje zwiastun filmu wyreżyserowanego przez Simona McQuoida.

AKTUALIZACJA

Pojawił się kolejne plakat:

Na razie nowa filmowa odsłona Mortal Kombat nie ma zbyt dobrego przyjęcia przez informacje o wprowadzeniu do uniwersum postaci, której nie było w grach. Zwłaszcza że historia i motywacja Cole’a (Lewis Tan) wydają się tak podobne do Johnny’ego Cage’a. Poza tym, adaptacja reżysera Simona McQuoida prawdopodobnie będzie bardzo wierna mitologii gry i już zostało potwierdzone, że zobaczymy kilka ofiar śmiertelnych.

W Mortal Kombat wojownik MMA Cole Young, przyzwyczajony do bicia się za pieniądze, nie jest świadomy swojego dziedzictwa ani tego, dlaczego cesarz Outworld Shang Tsung wysłał swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero (kriomantę), by wytropił Cole’a. Obawiając się o bezpieczeństwo swojej rodziny, Cole wyrusza na poszukiwanie Sonyi Blade, dzięki pomocy Jaxa, majora sił specjalnych, który nosi tego samego dziwnego smoka, z którym urodził się Cole. Wkrótce trafia do świątyni Lorda Raidena, Starszego Boga i obrońcy Ziemi, który zapewnia sanktuarium tym, którzy noszą znak. Tutaj Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem, Kung Lao i nieuczciwym najemnikiem Kano, przygotowując się do walki o wszechświat z największymi mistrzami Ziemi przeciwko wrogom z Outworld. Ale czy Cole zostanie wystarczająco mocno popchnięty, aby odblokować swoje arkana – ogromną moc z jego duszy – na czas, aby uratować nie tylko swoją rodzinę, ale także raz na zawsze powstrzymać Outworld?

Mortal Kombat ukaże się jednocześnie w kinach i na HBO Max 12 kwietnia.

Źrodło: ComicBookMovie