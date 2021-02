Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Cruella" - Emma Stone w zwiastunie nowego filmu Disneya 0

Walt Disney zaprezentował pierwszy oficjalny plakat promujący film Cruella, w którym główną rolę zagra Emma Stone. Niebawem powinien zadebiutować także zwiastun.

Z pierwszych zapowiedzi wynika, że akcja filmu zostanie osadzona w latach osiemdziesiątych i będzie okraszona punkowym klimatem. Dzięki filmowi dowiemy się w jaki sposób Cruella stała się jednym z największych złoczyńców w dziejach Disneya.

Cruella De Mon zadebiutowała na ekranie w 1961 roku, kiedy to premierę miał film animowany 101 dalmatyńczyków. Zapragnęła zdobyć małe pieski swojej przyjaciółki Anity, aby zrobić z nich wymarzone futro. Kiedy otrzymała odpowiedź negatywną, wynajęła dwóch rzezimieszków do włamania i ukradnięcia psiaków. Emma Stone nie będzie pierwszą aktorką, która sportretuje postać w filmie aktorskim. W 1996 roku zrobiła to Glenn Close.

Poniżej możecie rzucić okiem na plakat:

Jak oceniacie plakat najnowszego filmu Walta Disneya na podstawie klasycznej animacji?

Reżyserem filmu jest Craig Gillespie. W obsadzie znalazło się miejsce również dla Paula Waltera Hausera i Joela Frya, którzy zagrają pomocników tytułowej bohaterki.

Premiera filmu Cruella zaplanowana jest na 28 maja 2021 roku.

AKTUALIZACJA:

Pojawił się właśnie zwiastun filmu:

Źrodło: Disney