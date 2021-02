Keke Palmer gwiazdą nowego horroru Jordana Peele'a 0

Jordan Peele wraz z Universal Pictures pracuje nad nowym horrorem. Jak na razie o projekcie wiemy naprawdę bardzo nie wiele. Obecnie utalentowany reżyser kompletuje obsadę do swojego nowego dzieła. Angaż otrzymała właśnie Keke Palmer, która według doniesień zagranicznych mediów wcielić ma się w główną antagonistkę.

fot. materiały prasowe

Peele z Palmer miał okazję spotkać się już na filmowym planie. Miało to miejsce przy okazji satyrycznego programu Key & Peele emitowanego przez Comedy Central. Palmer do tej pory wystąpiła m.in. w komedii Ślicznotki u boku Jennifer Lopez czy w serialu Królowe krzyku oraz Star. Rola w nowym horrorze Peele’a może być dla niej przepustką do wielkiej hollywoodzkiej kariery.

Fabuła nowego projektu Peele’a trzymana jest w całkowitej tajemnicy. W zasadzie oprócz gatunku i daty premiery nie wiemy o nim w zasadzie nic. Horror na ekranach kin zawita 22 lipca 2022 roku. Swój angaż w nim negocjuje obecnie Daniel Kaluuya znany z głównej roli w Uciekaj!.

Jordan Peele to obecnie jedno z najgorętszych hollywoodzkich nazwisk, jeśli chodzi o reżyserów. Uciekaj! dało mu Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny, a także nominację w kategorii najlepszy reżyser. Na swoim koncie ma także doskonały horror To my. Ogłoszony projekt będzie trzecim w jego reżyserskiej karierze.

Źrodło: Collider