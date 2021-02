"Thor: Love and Thunder" - w filmie pojawi się gość specjalny! 1

W Australii trwają właśnie zdjęcia do filmu Thor: Love and Thunder. Co ciekawe do gwiazd marvelowskiej superprodukcji dołączyła prawdopodobnie jeszcze jedna aktorka z absolutnego topu.

Twórcy filmu Thor: Love and Thunder przygotowują dla fanów małą niespodziankę w postaci gościnnego występu jednego z hollywoodzkich gwiazd. Źródła podają, że będzie to aktorka, która zdobyła lub była nominowana do Oscara i jest już superbohaterką. Aktorka miała już nakręcić swoje sceny w tajemnicy.

Komentarz na stronie "Crazy Days and Nights" został otagowany w sposób, który może nad zdradzać nazwisko aktorki, o którą chodzi. Otóż jest nią Brie Larson. Wydaje się, że jest to, jak najbardziej logiczny wybór, tym bardziej, że kosmiczna natura Carol Danvers idealnie wpasuje się do widowiska Thor: Love and Thunder. Dodatkowo można wykorzystać to do położenia podwalin pod znacznie większą rolę Kapitana Marvela w fazie 4 Kinowego Uniwersum Marvela.

Oczywiście na ten moment należy traktować tę informację, jako plotkę. A czy Wy chcielibyście zobaczyć Kapitan Marvel w kolejnej odsłonie przygód Boga Piorunów?

Źrodło: ComicBookMovie