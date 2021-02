Regé-Jean Page dołączy do obsady "Dungeons and Dragons" 0

Gwiazda serialu Bridgertonowie, czyli Regé-Jean Page dołącza do obsady aktorskiej adaptacji gry "Dungeons and Dragons".

Trzeba przyznać, że Paramount Pictures kompletuje bardzo interesującą obsadę aktorską filmu "Dungeons and Dragons". Do tej pory udało się zakontraktować Michelle Rodriguez, Justice'a Smitha and Chrisa Pine'a. Najnowszym nabytkiem producentów został natomiast Regé-Jean Page, którego kariera bardzo mocno ruszyła do przodu po występie w serialu platformy streamingowej Netflix, Bridgertonowie.

Jakiś czas temu pojawiła się plotka, jakoby Marvel Studios rozważało zaangażowanie Regé-Jeana Page’a do roli Czarnej Pantery po zmarłym Chadwicku Bosemanie. Finalnie na spekulacjach się skończyło. Na razie nie ma szczegółów dotyczących roli, którą przyjdzie mu zagrać. Według medialnych doniesień będzie to jedna z ról pierwszoplanowych. Największą gwiazdą projektu jest oczywiście Chris Pine. Michelle Rodriguez i Justice Smith mają sportretować postacie drugoplanowe.

Jonathan Goldstein i John Francis Daley będą reżyserami "Dungeons and Dragons". Panowie także napisali najnowszą wersję scenariusza opartą na poprzednim szkicu Michaela Gilio.

Czy myślicie, że Regé-Jean Page to materiał na wielką hollywoodzką gwiazdę?

Źrodło: The Hollywood Reporter