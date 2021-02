Jesse Plemons gwiazdą nowego filmu Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon" 1

Jesse Plemons zagra główną rolę w filmie Killers of the Flower Moon, nowej produkcji reżyserowanej przez Martina Scorsese.

Aktor znany z takich produkcji, jak Może pora z tym skończyć czy Breaking Bad, czyli Jesse Plemons, zagra u boku takich gwiazd, jak Leonardo DiCaprio oraz Robert De Niro. 32-latek dołączył bowiem do obsady Killers of the Flower Moon. Co ciekawe zagra postać, którą pierwotnie miał sportretować laureat Oscara i etatowy współpracownik reżysera, czyli wspomniany Leonardo DiCaprio (finalnie dla niego znajdzie się jakaś rola drugoplanowa).

Zdjęcia do Killers of the Flower Moon mają wystartować w maju i potrwają do późnego lata. Niestety oznacza to, że z powodu napiętego harmonogramu Jesse Plemons będzie musiał zrezygnować z roli w nowym thrillerze reżyserowanym przez Jordana Peele (zdjęcia do tego projektu mają startować na początku lata).

Plemons zagra Toma White’a, głównego agenta FBI prowadzącego dochodzenie w sprawie morderstw, do których dochodziło w hrabstwie Osage w stanie Oklahoma w 1920 roku. Zabójstwa rozpoczęły się po tym, jak na ziemiach należących do zabitych odkryto złoża ropy naftowej. W sprawę wmieszały się służby federalne na czele z J. Edgarem Hoover, późniejszym założycielem FBI.

Źrodło: The Hollywood Reporter