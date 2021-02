HBO Max pracuje nad serialem o Johnie Constantine - wyprodukuje go J.J. Abrams 0

Powstający podobno sequel filmu Constantine z 2005 roku jak się okazuje nie będzie naszym jedynym ponownym spotkaniem z tym bohaterem. Jak donoszą zagraniczne media HBO Max pracuje nad serialem o Johnie Constantine.

Serial noszący tytuł Constantine jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Obecnie trwają poszukiwania aktora, który wcieliłby się w tytułową postać. Wiadomo, iż ma on być przedstawicielem mniejszości etnicznej. Scenariusz do serii napisze Guy Bolton. Powstający projekt swoją fabułą miałby w jakiś sposób nawiązywać do będącego jeszcze w produkcji serialu Justice League Dark, za który odpowiada firma J.J. Abramsa Bad Robot. Będzie ona także producentem serialu Constantine.

John Constantine to okultysta, detektyw i łowca demonów przemierzający świat w ich poszukiwaniu. Nie ogranicza się on tylko do świata ziemskiego, schodzi również do piekieł. W filmie Constantine poznaliśmy głównego bohatera w sile wieku. Serial HBO Max skupić ma się na jego młodzieńczych latach. Produkcja ta bazować będzie na serii komiksów Hellblazer wychodzącej pod szyldem Vertigo i bliżej ma jej być do horroru.

