"Oto my" – w kinach od 12 marca (jeśli kina pozostaną otwarte) 0

Niestety z racji z obecnymi, dynamicznymi zmianami związanymi z pandemią, takie informacje w nawiasie są oczywiste ze strony dystrybutorów. Nie tylko widzowie nie wiedzą i żyją nadzieją, oni również. Już mieliśmy kilka sytuacji, gdzie odliczaliśmy do premiery, a nawet dzień przed, kina zostały zamkniętę na cztery spusty. Ale jeżeli tym razem 12 marca dalej będziemy mogli czerpać frajdę i doświdczeń kumulacje w sali kinowej, to również dzięki premierze filmu Oto my.

To chwytający za serce, pogodny, czuły i zaskakujący film wielokrotnie nagradzanego izraelskiego reżysera Nira Bergmana, który znalazł się w oficjalnej selekcji MFF Cannes 2020. Znakomite kreacje aktorskie na długo zapadają w pamięć. Szczególne brawa należą się odtwórcy roli autystycznego syna Noamowi Imberowi, który porywa niczym Dustin Hoffman w Rain Manie.

Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Aharon uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam nie dorósł do rozstania… W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce.