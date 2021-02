Oficjalnie! StudioCanal pracuje nad filmem ''Paddington 3'' 0

O spodziewanej trzeciej odsłonie cyklu o misiu Paddingtonie słychać już od dobrych dwóch lat, wtedy były to jednak tylko pogłoski, a StudioCanal nie wydało oficjalnego zamówienia na film. Teraz jednak jak donoszą zagraniczne media wspomniane wyżej studio potwierdziło oficjalnie, iż film Paddington 3 jest już w fazie rozwoju.

fot. materiały prasowe

Oto co powiedzieli przedstawiciele studia w swoim oświadczeniu:

Możemy potwierdzić, że StudioCanal bardzo ciężko pracuje nad filmem numer 3 z najwyższą starannością i rzemiosłem – tak jak było to w przypadku filmu numer 1 i 2.

Misia Paddingtona stworzył Michael Bond. Jest on bohaterem bestsellerowej serii opowiadań dla dzieci tego brytyjskiego pisarza. Pierwszy pełnometrażowy film zatytułowany Paddington wyszedł w 2014 roku. Jego sequel zadebiutował 3 lata później. Seria okazała się familijnym hitem, przyciągając na sale kinowe rzesze rodziców z dziećmi.

Jak na razie nie wiadomo kto zajmie się reżyserią trzeciego filmu z serii. Prawdopodobnie nie będzie to Paul King, który ma bardzo napięty harmonogram, obecnie pracuje nad filmem dla Warner Bros. o Willym Wonka. Nawet jeśli nie zostanie on reżyserem, to w dalszym ciągu w jakiś sposób ma być zaangażowany w produkcję, być może będzie pełnił role konsultanta w sprawach scenariusza.

Źrodło: variety