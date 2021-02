„Toomannykicks” - pierwszy polski film o kolekcjonerach sneakerów już 5 marca na VOD.MDAG.PL! 0

Pierwszy polski film dokumentalny o kolekcjonerach butów sportowych będzie miał swoją światową premierę w serwisie VOD.MDAG.PL już 5 marca. To wnikliwa analiza nie tylko pasji bohaterów, ale także przemian kulturowo-gospodarczych, jakie zaszły w Polsce od momentu transformacji ustrojowej w 1989 roku. „TOOMANYKICKS” Dawida Wawrzyszyna premierowo pojawi się w serwisie VOD.MDAG.PL, stworzonym przez festiwal Millennium Docs Against Gravity. Wszyscy fani kina mogą w nim znaleźć ponad 100 najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata oraz art-housowe fabuły.

W filmie pojawiają się najważniejsze postaci wśród polskich sneakerheadów, tworzący kulturę streetwearu w Polsce, między innymi Bartek Walczuk, TEDE, W.E.N.A, Paulina Cieślewska, Michał Łojewski czy Maciej Zieliński.

Bartek Walczuk/OSOM STUDIOS® – autor kampanii reklamowych m.in. „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło, „Romantic Psycho” Quebonafide. Twórca okładek płyt m.in. dla Pro8l3m’u, Artura Rojka czy Janka Rapowanie. Wielokrotnie nagradzany na lokalnych i zagranicznych festiwalach: m.in. w Cannes Lions Promax Effie oraz KTR. Współtwórca Osom Studios®.

TEDE- jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny hip-hopowej. Jego unikalny styl i flow nie pozostawiają nikogo obojętnym. Jako jeden z pierwszych nawijał o butach na początku lat 90. Właściciel wytwórni NWJ.

W.E.N.A – jego wersy o butach to przekrój historii polskich snekaerheadów – od „białych super starów bez sznurowadeł”, przez „XI retro” aż do najnowszych wydań. „Tinker Hatfiled” polskiej rap sceny.

Michał Łojewski- człowiek dwóch kolorów: czerni i bieli. Genialny umysł polskiego designu. „Use e getta” czyli „użyj i wyrzuć” to motto brandu UEG. Twórca futurystycznej kolaboracji z Pumą. Właściciel White Cat Studio i marki UEG.

KUUUUBS – człowiek z Internetu, który połączył pasję do streetwaeru z intratnym biznesem. Jego fanpage na Facebooku śledzi ponad 77 tysięcy osób. Głos młodego pokolenia polskich snekaerheadów.

Maciej Zieliński – jeden z najbardziej utytułowanych polskich koszykarzy. Ośmiokrotny Mistrz Polski z WKS Śląskiem Wrocław. Przez trzy sezony grał na parkietach NCAA w USA. Numer „9” z którym grał w Śląsku został zastrzeżony. Obecnie członek Rady Miejskiej Wrocławia.

Dominik Pietrzyk – mieszkający w Wielkiej Brytanii kucharz, którą pasją do butów zaraził swoją dziewczynę i kilkumiesięczną córeczkę. W wykonanych przez siebie customach „Chef Snekaerhead” łączy swoje dwie pasje – gotowanie i buty – w unikalne projekty.

Kamil Kaczyński – przedstawiciel starej szkoły sneakerheadów. Oglądając mecze NBA, skupiał się nie na akcjach pod koszem, ale na butach zawodników. W swojej kolekcji ma ponad 500 par, z czego kilka to praktycznie bezcenne meczowe Jordany, z autografem samego MJ’a.

Rafał Wrzesień – kolekcjoner z Krakowa. Wychowany na Nowej Hucie. Miłośnik winyli i butów. Pracuje jako Brand Manager w krakowskim butiku SneakerStudio.

Paulina Cieślewska – artystka, która zamiast na płótnie maluje na butach. Jej prace na modelu Adidas Yeezy odbiły się szerokim echem w Internecie. Wykonuje projekty dla sneakerheadów z Azji i krajów Bliskiego Wschodu.

Ola Gąsior – znana w sieci pod pseudonimem „Aleksandrags”. Z wykształcenia jest biolożką, z zawodu Social Media Managerką. Na Instagramie ma ponad 52 tysięcy followersów, w domu ponad 200 par unikalnych modeli.

SOFIX – stary polski but, który powrócił w nowej odsłonie. Nowe Sofixy to doskonała baza do kolaboracji z polskimi artystami.