Ciężko w to uwierzyć, ale startują zdjęcia do filmu o Flashu 0

Po wielu latach wreszcie startują prace na planie zdjęciowym widowiska o Flashu.

Na tę wiadomość czekali wszyscy fani DC Extended Universe. Ruszają prace na planie zdjęciowym widowiska The Flash. Z tej okazji producentka, a także prywatnie żona reżysera superprodukcji Andy'ego Muschiettiego, czyli Barbara Muschietti, wrzuciła zdjęcie na swoje social media z odtwórcą głównej roli, czyli Ezrą Millerem.

Film The Flash był w planach DC i Warner Bros. Pictures od lat. W rzeczywistości minęło niemalże siedem wiosen, odkąd potwierdzono, że to Ezra Miller zagra superbohatera. Pierwotnie produkcja miała trafić do kin już w 2018 roku, ale z powodu wielu komplikacji ta się nie stało. Flash pojawił się natomiast w dwóch widowiskach DC – Batman v Superman: Świt sprawiedliwości oraz Liga Sprawiedliwości.

Na przestrzeni lat z projektem związani byli Seth Grahame-Smith, Rick Famuyiwa, Jonathan Goldstein i John Francis Daley. Finalnie jednak to Andy Muschietti nakręci widowisko. Od dawna wiadomo, że na ekranie zobaczymy dwie wersje Batmana – tę wykreowaną przez Bena Afflecka w DCEU oraz Michaela Keatona, który wcielał się w Mrocznego Rycerza w filmach reżyserowanych przez Tima Burtona.

The Flash ma trafić na duży ekran 4 listopada 2022 roku.

Źrodło: Giant Freakin Robot