Hiroyuki Sanada prezentuje się wybornie jako Skorpion - zobaczcie nowe zdjęcie z "Mortal Kombat" 0

Od wczoraj internauci i fani Mortal Kombat żyją tylko jednym – zapowiedzią nowej adaptacji gry wideo, która już w kwietniu zadebiutuje na ekranach. Na łamach Entertaiment Weekly zaprezentowano kolejny materiał promujący widowisko. Musicie przyznać sami, że Hiroyuki Sanada prezentuje się wybornie jako Skorpion!

Jak doskonale wiemy ze zwiastuna w filmie nie zabraknie kultowego powiedzenia postaci znanej, jako Skorpion. Mowa oczywiście o słowach "Get over here!".

On ma dwa kultowe słowa, puentę czy coś takiego, które bardzo mi się spodobały. Kiedy po raz pierwszy wykonałem ten charakterystyczny ruch na planie i wypowiedziałem te słowa na próbie, spotkałem się ze świetną reakcją obsady i ekipy. Tak! Czekałem na ten moment. Wtedy zdałem sobie sprawę, jak jest to popularne.

powiedział odtwórca roli Skorpiona, Hiroyuki Sanada

Poniżej możecie rzucić okiem na wygląd Skorpiona w najnowszej filmowej wersji Mortal Kombat. Jak oceniacie jego wygląd? Czy przypomina Wam postać z kultowej gry wideo?

Warner Bros. Pictures i HBO Max szykują premierę Mortal Kombat 16 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: Entertainment Weekly