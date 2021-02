Powstanie remake ''Zombie express'' - Timo Tjahjanto prowadzi negocjacje na stanowisko reżysera 0

Ponad dwa lata temu studio New Line Cinema nabyło prawa do nakręcenia remake’u południowokoreańskiego horroru Zombie express. Od tego czasu wokół projektu panowała cisza, aż do teraz. Ostatnie rozmowy w sprawie objęcia stanowiska reżysera prowadzi Timo Tjahjanto.

fot. materiały prasowe

Tjahjanto to uznany idnonezyjski filmowiec, który na swoim koncie ma kilka naprawdę dobrych filmów. Stanął za kamerą thrillera Przychodzi po nas noc, horroru Macabre, którym zadebiutował w 2009 roku czy filmu science fiction Portals.

Jak na razie nie znane są żadne szczegóły fabularne amerykańskiego remake’u. Wiadomo natomiast kto napisze scenariusz. To Gary Dauberman, odpowiedzialny za film Zakonnica czy serial Potwór z bagien. Jednym z producentów jest James Wan, za pośrednictwem swojej firmy Atomic Monster.

Za oryginalny film odpowiada Yeon Sang-ho. Opowiadał on o wybuchu epidemii zombie w Korei Południowej i uciekającymi przed nią pasażerami pociągu jadącego z Seulu do Busan. Produkcja ta doczekała się drugiego filmu, nie będącego co prawda konkretną kontynuacją, ale rozgrywającego się w tym samym świecie. Nosi on tytuł Półwysep i zadebiutował w zeszłym roku.

Zombie express osiągnął gigantyczny kasowy wynik. Przy budżecie zaledwie 8,5 mln dolarów zarobił ponad 87 mln. Dla fanów zombie jest to film kultowy. Nic więc dziwnego, iż amerykańskie studia się nim zainteresowały. Czy jednak uda się zrobić coś równie dobrego i klimatycznego? Jak sądzicie?

Źrodło: deadline