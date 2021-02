Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Szczegóły dotyczące bohaterów serialu "Gotham PD" - produkcji HBO Max osadzonej w uniwersum Batmana 0

W sieci pojawiło się kilka informacji dotyczących nowego serialu kryminalnego "Gotham PD". Produkcja powstanie dla HBO Max i będzie rozgrywała się w tym samym uniwersum, co Batman w reżyserii Matta Reevesa.

Jak donosi "The Illuminerdi", główną postacią kobiecą będzie Afroamerykanka w wieku od 35 do 45 lat, była pani detektyw, która zostaje prokuratorką okręgową Gotham. Jeśli chodzi o główną rolę męską, to bohater będzie w wieku 30-40 lat i będzie pełnił funkcję policyjnego detektywa. Jego szefem będzie komisarz James Gordon.

Oczywiście istnieje wiele możliwości, ale już teraz mówi się, że głównymi bohaterami mogą być Janice Porter i Marcus Driver, którzy pojawili się w komiksie "Gotham Central". Zresztą potwierdzono już, że twórcy będą się w jakimś stopniu inspirowali pracą scenarzystów Grega Ruckę i Eda Brubakera oraz rysownika Michaela Larka.

Seria opowiada o policjantach z Gotham City, rodzinnego miasta Batmana, i ukazuje ich codzienne zmagania zarówno ze zwykłymi przestępcami, jak i szaleńcami, których zwalcza też Mroczny Rycerz. W tle toczy się prywatne życie oficerów pełne codziennych problemów.

Matt Reeves potwierdził natomiast, że serial będzie prequelem, którego akcja będzie osadzona w pierwszym roku działalności Mrocznego Rycerza, jako obrońcy Gotham. Na razie nie wiadomo czy Robert Pattinson chociaż na moment pojawi się w serialu "Gotham PD".

Źrodło: The Illuminerdi