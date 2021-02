Joaquin Phoenix gwiazdą nowego filmu Ariego Astera 0

Potwierdziły się doniesienia z końca zeszłego roku. Aktor Joaquin Phoenix, który wielką popularność zyskał za sprawą filmu Joker dołączył do nowej produkcji reżysera nagradzanego horroru Midsommar. W biały dzień.

fot. materiały prasowe

Ari Aster to reżyser dwóch uznanych filmów – Midsommar. W biały dzień i Dziedzictwo. Hereditary. Jego nowy projekt do tej pory nosił tytuł Beau is Afraid, teraz jednak nastąpiła znacząca zmiana. Produkcja obecnie zatytułowana jest Disappoinment Blvd. Utrzymana ma być w podobnym tonie co poprzednie filmy tego twórcy.

Jeśli chodzi o szczegóły fabularne to trzymane są one w tajemnicy. Wiadomo jedynie, iż produkcja ma być intymnym, obejmującym dziesięciolecia portretem jednego z odnoszących wielkie sukcesy przedsiębiorcy.

Aster wyreżyseruje i napisze scenariusz do swojego najnowszego filmu. Wraz z A24 i Lars Knudsen obejmuje on także stanowisko producenta za pośrednictwem Square Pig.

Data rozpoczęcia zdjęć do filmu nie jest jeszcze znana, ale mówi się, iż prawdopodobnie Phoenix najpierw zjawi się właśnie na planie tej produkcji. Jest on bowiem zaangażowany także do filmu Kitbag Ridleya Scotta, w którym to wcieli się w postać Napoleona Bonaparte. Jednak Scott pracuje obecnie nad innym swoim filmem, dzięki czemu produkcja Kitbag nie rozpocznie się zapewne wcześniej niż pod koniec 2022 roku.

Źrodło: deadline