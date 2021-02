Brittany Snow dołącza do obsady nowego horroru Ti Westa 0

Dla studia A24 powstaje nowy projekt, za reżyserię którego odpowiada Ti West. To reżyser, który wymownie zatytułowaną produkcją X zalicza swój powrót do korzeni, bowiem od samego początku swojej kariery skupiony był głównie na krwawym horrorze. West dalej jeszcze kompletuje obsadę. Swój angaż otrzymała właśnie aktorka Brittany Snow.

fot. materiały prasowe

Nie znane są żadne szczegóły fabularne nowej produkcji Westa. Wiadomo jedynie, iż tonem oraz klimatem zbliżona ma być do jego poprzednich horrorów, a więc spodziewać możemy się krwawej makabry. West zajmie się zarówno reżyserią, jak i napisze scenariusz do X. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się wczesną wiosną tego roku w Nowej Zelandii.

Wcześniej swoje angaże otrzymali Scott Mescudi, Jenna Ortega oraz Mia Goth. Brittany Snow to amerykańska aktorka, którą kojarzyć możecie z filmu John Tucker musi odejść, komediowej serii Pitch Perfect oraz serialu Prawie rodzina.

Ti West zadebiutował w 2005 roku horrorem The Roost, potem nakręcił Śmiertelną gorączkę 2, Dom diabła czy Zajazd pod duchem. Ostatnim pełnometrażowym filmem Westa jest western Dolina przemocy z Ethanem Hawkiem i Johnem Travoltą w rolach głównych. Potem skupił się on na serialach, reżyserując pojedyncze odcinki Przejścia oraz Chambers.

Źrodło: The Hollywood Reporter