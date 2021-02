Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Peacemaker" - zdjęcie obsady aktorskiej serialu będącego spin-offem "Legionu samobójców" 0

Obsada spin-offu The Suicide Squad wydaje się dobrze bawić. Aktualnie w Vancouver trwają zdjęcia do serialu "Peacemaker".

James Gunn zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia z planu zdjęciowego serialu "Peacemaker", który będzie spin-offem jego kinowego widowiska The Suicide Squad. Gunn i Warner Bros. Pictures zdecydowali się pracować w Kanadzie zamiast w Stanach Zjednoczonych ze względu na sposób radzenia sobie z kryzysem zdrowia publicznego, który według reżysera właśnie w tym kraju jest lepszy. Filmowanie rozpoczęło się w zeszłym miesiącu i ma potrwać co najmniej do czerwca, o ile za kulisami sprawy będą toczyć się gładko.

"Peacemaker" Jamesa Gunna przedstawia Johna Cenę jako Peacemakera, wraz ze Steve'em Agee jako Johnem Economosem i Jennifer Holland jako agentką NSA, Emilią Harcourt. Wszystkie te postacie pojawią się także w filmie kinowym o Legionie samobójców. Oprócz wyżej wymienionych gwiazd serii, na zdjęciu znajdują się Leota Adebayo (Danielle Brooks), The Vigilante (Chris Conrad) i Clemson Murn (Chukwudi Iwuji), a także zamaskowany Gunn. W serialu wystąpi również Robert Patrick, którego akurat tego dnia nie było w pracy.

Czy Wy też nie możecie doczekać się premiery serialowego spin-offu "Peacemaker"?

Źrodło: MovieWeb