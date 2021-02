Charlize Theron dołącza do adaptacji powieści ''Akademia Dobra i Zła'' 0

Po dość udanym występie w niedawnej produkcji Netflixa The Old Guard, Charlize Theron kontynuuje współpracę z platformą. Dołączyła właśnie do obsady filmowej adaptacji serii powieści Somana Chainani Akademia Dobra i Zła.

fot. materiały prasowe

Oprócz Theron swój angaż otrzymała także Kerry Washington, która również ma już na swoim koncie współpracę z Netflixem. W 2019 roku mogliśmy podziwiać ją w dramacie Syn Ameryki, a w zeszłym roku wystąpiła w komedii Bal, u boku Meryl Streep i Nicole Kidman. Wcześniej w obsadzie znaleźli się już Sofia Wylie i Sophia Anne Caruso. Theron wcieli się w postać Lady Lesso, a Washington sportretuje Profesor Dovey.

Funkcję reżysera objął Paul Feig, odpowiedzialny za nową wersję Pogromców duchów – Ghostbusters. Pogromcy duchów. Nad scenariuszem pracują David Magee (Życie Pi) i Laura Solon.

Poniżej oficjalny wpis Feiga informujący o angażu obu aktorek.

Główne bohaterki to dwie nastolatki – Sophie i Agatha, które porwane trafiają do zupełnie innego świata, gdzie umieszczone zostają w tytułowej Akademii Dobra i Zła. Tam zwykli nastolatkowie szkoleni są na złoczyńców i bohaterów znanych z baśni. Sophie to delikatna, zdolna i z ambicjami księżniczki dziewczyna, która wie, że w nowej szkole zdobędzie najwyższe oceny i dołączy do grona absolwentek tj. Kopciuszek, Roszpunka czy Królewna Śnieżka. Agatha z kolei poprzez swój ponury styl ubierania i wygląd bardziej pasuje do złoczyńców. Jednak popełniono błąd i dziewczyny trafiły nie tam, gdzie się spodziewały. Jednak czy na pewno był to błąd? Może to wskazówka do poznania ich prawdziwego ja. Powieść Chainaniego ukazuje piękny baśniowy świat, w którym jedynym wyjściem z niego jest przeżycie i odnalezienie swojego przeznaczenia.

