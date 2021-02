Samara Weaving wcieli się w króliczka Playboya Holly Madison w jej serialowej biografii 0

Sony pracuje nad serialem o życiu Holly Madison, kobiety będącej jedną z najpopularniejszych króliczków Playboya. Wybrano już aktorkę, która wcieli się w Madison, to Samara Weaving.

fot. materiały prasowe

Produkcja powstanie na podstawie biografii Madison noszącej tytuł Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny wydanej w 2015 roku. Jak na razie nie wiadomo docelowo do jakiej stacji telewizyjnej, bądź na jaką platformę trafi serial. Przetarg na jego kupno dopiero będzie miał miejsce.

Weaving to utalentowana aktorka, która wystąpiła w udanej serii Netflixa należącej do gatunku horroru komediowego Opiekunka. Zagrała także u boku Daniela Radcliffe'a w filmie Guns Akimbo oraz w doskonałym filmie Zabawa w pochowanego.

Biografię Madison na serial zaadaptuje Marieke Hardy. Will Gluck i Richard Schwartz będą producentami wykonawczymi wraz z Judith Verno z Peace Out Productions. Madison również jest zaangażowania w serial jako producent wykonawczy.

Źrodło: The Hollywood Reporter