Nowy spot telewizyjny oraz baner serialu "The Falcon and the Winter Soldier" 0

W połowie marca fanów Marvel Cinematic Universe czeka kolejna ważna tegoroczna premiera. Na platformie Disney+ zadebiutuje bowiem serial The Falcon and the Winter Soldier.

The Falcon and the Winter Soldier będzie drugim serialem od Marvel Studios, który będzie należał do MCU. Aktualnie swoją emisję ma WandaVision. W oczekiwaniu na pierwszy odcinek przygód Sama Wilsona i Bucky’ego Barnesa, Marvel przygotował kolejne materiały promocyjne.

Dzisiaj mamy dla Was spot telewizyjny oraz baner.

Produkcja będzie składała się z sześciu odcinków. Akcja serialu rozgrywać będzie się po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry, kiedy to Steve Rogers zrezygnował z bycia Kapitanem Ameryka i oddał swoją tarczę.

Premiera 19 marca.

Źrodło: ComicBookMovie