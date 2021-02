Dlaczego Matthew McConaughey nie wystąpił w 'Titanicu'? 0

W 1971 roku nakręcono film o facecie w łódce znany przede wszystkim ludziom, którzy pamiętają jeszcze stare logo Polsatu. Jak głosi plotka, głuchy telefon i miła pani z kiosku ruchu, był on prekursorem innego filmu, bardziej widowiskowego i zapamiętanego przez znacznie większą grupę ludzi. Mowa tutaj oczywiście o Titanicu.

Jako że po salach kinowych ciągle panoszy się jedynie kurz, a brak hucznych imprez przynosi brak skandali, przynajmniej tych bardzo głośnych, to dziennikarze, którzy na chwile oderwą się od Netflixa, szukają zapomnianych ciekawostek z życia gwiazd. Tym o to sposobem Matthew McConaughey w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział o swoim przesłuchaniu do filmu Titanic.

Poszedłem więc na przesłuchanie i miałem przyjemność odbyć je z Kate Winslet. Co ciekawe, nie tylko czytaliśmy tekst, ale zostaliśmy również postawieni przed kamerą. Po wszystkim ludzie odpowiedzialni za przesłuchanie wyglądali na bardzo zadowolonych. Mówili: "Świetnie poszło". Byłem pewny, że dostane tę rolę. Tak się jednak nie stało.

Gdy reżyser James Cameron kompletował załogę tonącego statku, Matthew McConaughey był już znanym i uznanym aktorem, więc większość gwiazd na niebie mówiła, że to się musi udać. Sam reżyser jednak postanowił, że potrzebuje kogoś młodszego i na przesłuchaniu pojawił się Leonardo DiCaprio.

DiCaprio przeczytał to raz, a potem zaczął się wygłupiać. Nie mogłem wymusić na nim ponownej koncentracji. Ale na ułamek sekundy snop światła spadł z nieba i oświetlił las.

Dodatkową ciekawostką jest informacja, iż Leonardo DiCaprio nie był zainteresowany wysokobudżetowym filmem. Jego role w filmach takich jak Przetrwać w Nowym Jorku i Co gryzie Gilberta Grape'a zostały bardzo dobrze ocenione przez krytyków i młody aktor nie miał ochoty stać się częścią Hollywood. James Cameron jednak po tej jednej scenie wiedział, że ma przed sobą Jack’a Dawson’a. Czy reżyser i DiCaprio podjęli właściwe decyzje? Sprawdzić to można jedynie oglądając po raz kolejny Titanica.

Źrodło: Movieweb