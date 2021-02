Co skłoniło Ethana Hawke do przyjęcia roli w serialu Marvela ''Moon Knight''? 0

W zeszłym miesiącu świat obiegła informacja, o tym, iż znany amerykański aktor Ethan Hawke dołączył do obsady serialu Marvela Moon Knight jako czarny charakter. Informacja ta była o tyle zadziwiająca, gdyż aktor do tej pory raczej unikał większych projektów, a tych z superbohaterami już w szczególności. Co więc skłoniło go do zmiany decyzji?

fot. materiały prasowe

Okazuje się, jak przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, największy wpływ na jego decyzję o przyjęciu angażu w Moon Knight ma inny aktor Oscar Isaac. To właśnie możliwość wystąpienia u jego boku przekonała Hawke do zgodzenia się na rolę głównego czarnego charakteru w serialu Marvela.

Wiele z tego… to dla mnie Oscar, jeśli mam być szczery. Uważam go za bardzo ekscytującego gracza w moim otoczeniu. Podoba mi się to co robi ze swoim życiem. Przypomina mi aktorów, których podziwiałem, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Nowego Jorku. Oscar jest młodszy ode mnie i podoba mi się sposób w jaki się zachowuje, sposób w jaki myśli. Kiedy przebywasz w jednym pomieszczeniu z ludźmi, z którymi nadajesz na tych samych falach to wtedy dzieją się dobre rzeczy, prawda? powiedział Hawke

Jak na razie nie wiadomo, w którego głównego złoczyńcę wcieli się Hawke, a trochę do wyboru ich jest m.in. Bushman, Crossfire, Black Specter, Werewolf by Night czy nawet Dracula. Isaac wcieli się w tytułowego bohatera. W obsadzie jest także May Calamawy.

Głównym bohaterem komiksu jest Marc Spector – najemnik pozostawiony na śmierć. Został ocalony przez czcicieli boga Księżyca, którzy obdarzyli go nadludzkimi zdolnościami. Został superbohaterem znanym, jako Moon Knight, a jego siła zwiększa lub zmniejsza się w zależności od faz Księżyca.

Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się w marcu w Budapeszcie.

Źrodło: ComicBookMovie