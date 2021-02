Tom i Jerry znów będą psocić w telewizji Boomerang! 1

W pierwszej wersji serialu szary kot miał być Jinxem, a brązowa myszka – Jasperem. Ale od kiedy zostali Tomem i Jerrym, cały świat od ponad 80-ciu lat zna ich właśnie pod tymi imionami! Na początku marca telewizja Boomerang wyemituje premierowo piąty sezon najnowszej odsłony przygód bohaterów, czyli Tom i Jerry Show!

Ponadczasowi bohaterowie

Już od pierwszych odcinków Tom i Jerry podbili serca widzów. Serial był nominowany do Oscarów aż 13 razy! Pierwotni twórcy, William Hanna i Joseph Barbera, powołali też do życia rodzinę Flinstonów czy psa Scooby-Doo. Kolejne pokolenia rysowników przejmowały pałeczkę przy produkcji kreskówki o przygodach myszy i kotka, ale wszyscy zachowywali to, co najbardziej charakterystyczne dla Toma i Jerry’ego: zabawne gagi podczas sprytnych podchodów, gonitw i ucieczek! Znane pościgi bohaterów to sprawka Chucka Jonesa, który miał udział w stworzeniu innej pary słynnych postaci, nieustających w staraniach przechytrzenia się nawzajem: Strusia Pędziwiatra i Wilusia E. Kojota.

Wizerunek Toma zmieniał się. Początkowo poruszał się na czterech łapach. Jednak jego chytry towarzysz Jerry przez cały okres trwania serialu wygląda tak samo. Niezmienna jest również inna cecha bohaterów: żaden z nich nie wypowiada nigdy pełnych zdań! Było tylko kilka okazji, kiedy faktycznie się odezwali… na przykład wtedy, gdy Tom śpiewał miłosną serenadę w pełnometrażowej produkcji z 1992 roku. Twórcy filmów wielokrotnie decydowali się na pokazanie nietypowej relacji zwierzaków. Już niebawem widzowie będą mogli zobaczyć w kinach film wyprodukowany przez Warner Bros.

Nowy sezon Tom i Jerry Show w Boomerangu

Na początku marca Boomerang wyemituje premierowo piąty sezon najnowszej odsłony przygód bohaterów, czyli Tom i Jerry Show. Serial skupia się na tym, za co widzowie kochają go od lat – sprytnych zasadzkach oraz rywalizacji Toma i Jerry’ego. Nie zabraknie również psa Spike’a, jego synka Tyke’a czy sprytnej myszki Tuffy’ego.

W nowych odcinkach bohaterowie będą próbowali złapać szybkiego pająka, a także wybiorą się na wycieczkę do Wielkiego Kanionu, gdzie spotkają małego kojota. Poznają też zupełnie inną, magiczną wersję bajki o Jasiu i magicznej fasoli. Pewnego dnia Tom odnajdzie przyjaciela w miejscowym zoo, a Jerry będzie próbował uruchomić tajemniczą lotniczą maszynę.

Premiera nowych odcinków 5 sezonu Tom i Jerry Show w poniedziałek 1 marca o 16:00 na antenie Boomeranga. Emisja codziennie o 16:00.

Źrodło: Informacja Prasowa