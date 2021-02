Harry Lennix, który gra rolę Martiana Manhuntera w filmie Zack Snyder's Justice League, wypowiedział się na temat kontrowersji związanych z Jossem Whedonem i różnego rodzaju niepokojącymi sytuacjami, do których miało dochodzić na planie zdjęciowym.

Nie było mnie wtedy na miejscu. Przykro mi, że ktoś musiał doświadczyć tego, co zostało podane do wiadomości publicznej. Oczywiście słyszeliśmy jedną stronę tej historii. Nie wiem czy Joss to jakoś skomentował. Pracowałem z Jossem przez kilka lat i wówczas nie widziałem podobnych zachowań, ale jako aktor wspieram całym sercem każdego, kto musiał znieść taki rodzaj traktowania. Często jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii, ale ja tego nie widziałem i byłbym ciekawy, co powie na to Joss.

stwierdził Harry Lennix