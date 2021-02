Postacie z "Wielkiej Szóstki" mogą pojawić się w projekcie od Marvel Studios 0

Czy w przyszłości w produkcjach od Marvel Studios zobaczymy postacie z filmu animowanego Wielka Szóstka?

Według The Disinsider, który nie raz i nie dwa dawał bardzo ciekawe informację na temat produkcji Walta Disneya, niektóre postacie z filmu animowanego z 2014 roku zadebiutują w projekcie live-action, który zostanie zrealizowany przez Marvel Studios. Źródła portalu nie są pewne, którzy bohaterowie mogą pojawić się na ekranie, ale możemy się przynajmniej spodziewać Baymaxa i Hiro.

Teraz pytanie brzmi – w którym projekcie Marvela mogą pojawić się postacie z Wielkiej Szóstki?

Tytuły, które wymieniane są, jako możliwości, to "Secret Invasion", "Agents of Atlas" i Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Wielka Szóstka to komedia animowana Disneya, inspirowana komiksem Marvela o tym samym tytule. Pełna humoru opowieść o niezwykłej przyjaźni pomiędzy młodym geniuszem Hiro a jego robotem o wielkiej posturze i wielkim sercu, Baymaxem. Wypadek podczas pokazów robotyki staje się początkiem serii wydarzeń zagrażających bezpieczeństwu całego miasta San Fransokyo. Pragnąc odkryć źródło zagrożenia i aby zapobiec zbliżającej się katastrofie, Hiro wraz z przyjaciółmi – nieustraszoną ryzykantką, neurotycznym miłośnikiem porządku, genialną chemiczką, zwariowanym fanem komiksów oraz nieco nadopiekuńczym Baymaxem – tworzy Wielką Szóstkę ultranowoczesnych bohaterów. Czy nowoczesne technologie i przyjaźń wystarczą, by pokonać tajemniczego przeciwnika?

