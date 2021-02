Jak znaleźć swoje miejsce na Ziemi - nowa familijna produkcja od Netflixa ''Tydzień życia'' 0

Jeśli lubicie filmy pogodne, romantyczne i przeznaczone do oglądania z całą rodziną to Netflix wychodzi Wam naprzeciw. Na platformę zmierza kolejna taka produkcja zatytułowana Tydzień życia. W sieci pojawiła się jej pierwsza zapowiedź. Zapoznać możecie się z nią w dalszej części artykułu.

fot. materiały prasowe

Główny bohater to zbuntowany nastolatek Will Hawkins, który łamie prawo i staje przed ważnym wyborem: może odbyć karę w poprawczaku lub udać się na chrześcijański obóz letni. Wybiera ten drugi wariant, gdzie początkowo czuje się kompletnie nie na miejscu. Jednak z czasem uczy się otwartości, zakochuje się w jednej z obozowiczek i odkrywa swoją nową społeczność w miejscu, w którym zupełnie się tego nie spodziewał.

W obsadzie aktorskiej znajdują się Kevin Quinn jaki Will, Bailee Madison, Sherri Shepherd i David Koechner. Produkcja jest po części musicalem zawierającym utwory napisane m.in. przez Amy Grant. To popularna amerykańska wokalistka znana z wykonywania muzyki chrześcijańskiej. Swój wkład w ścieżkę dźwiękową mają także for KING & COUNTRY, Steven Curtis Chapman i Michael W. Smith.

Premiera filmu Tydzień życia już 26 marca 2021 roku tylko na Netflix.

