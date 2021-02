Powiększa się obsada antologicznej serii Showtime The First Lady, która przybliży nam postacie Pierwszych Dam Ameryki. Zapewne większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy jak wielki wpływ na polityczne decyzje miały te kobiety. Do obsady serialu dołączyła właśnie Gillian Anderson, która wcieli się w żonę 32. prezydenta USA Franklina Roosevelta.